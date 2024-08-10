10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

Temmuz ayı itibarıyla emekli vatandaşlarımız için sevindirici haberler var. Emekli aylıklarında önemli bir artış gerçekleşirken, bankaların emekli promosyon kampanyaları da hız kazandı. Bu promosyon kampanyalarından sadece mevcut emekliler değil yeni emekli olan vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Emeklilik maaşını bankalardan almayı taahhüt eden herkes belirlenen süre zarfında bu kampanyalardan faydalanabilecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:26
Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

Emekli maaşlarındaki en düşük taban aylık 12 bin 500 lira seviyesine yükseltildi. Yeni düzenleme tüm emeklileri kapsayacak şekilde tasarlandı. Öte yandan bazı promosyon tekliflerinde de artış yaşandı.

Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

BANKA PROMOSYONLARINDA ARTIŞLAR

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaşlarını banka aracılığıyla alan emekliler, bankaların düzenlediği yeni promosyon kampanyalarından yararlanabilecek.

Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

Promosyonlar, maaş aralıklarına göre değişiklik göstermektedir:

Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi.

Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru

QNB Finansbank: 16.200 TL'ye varan toplam promosyon imkanı.