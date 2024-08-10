10 Ağustos 2024, Cumartesi
Ve tam liste çıktı! 12.500, 13.300. 14.000 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR’lu emekliye yeni duyuru
Temmuz ayı itibarıyla emekli vatandaşlarımız için sevindirici haberler var. Emekli aylıklarında önemli bir artış gerçekleşirken, bankaların emekli promosyon kampanyaları da hız kazandı. Bu promosyon kampanyalarından sadece mevcut emekliler değil yeni emekli olan vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Emeklilik maaşını bankalardan almayı taahhüt eden herkes belirlenen süre zarfında bu kampanyalardan faydalanabilecek.
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:26