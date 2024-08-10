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45 meslek erken emeklilik jesti! SGK'dan tek şarta uyana anında maaş

Erken emeklilik pek çok çalışanın hayali. Ancak her meslek grubu bu haktan faydalanamıyor. Türkiye'de yapılan son yasal düzenlemelerle, belirli meslek grupları için erken emeklilik mümkün hale geldi. Peki, bu meslekler hangileri ve hangi şartlar altında erken emeklilik hakkı kazanılıyor? İşte yüksek risk faktörleri göz önünde bulundurularak erken emekli olma imkânı tanınan meslekler ve detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:34
45 meslek erken emeklilik jesti! SGK’dan tek şarta uyana anında maaş

Erken emeklilik hakkı, belirli meslek grupları için sunulan bir ayrıcalıktır. Bu hakkın verilmesinde mesleğin zorluğu, çalışma koşulları ve risk faktörleri gibi etmenler dikkate alınır. Düzenlemeler sayesinde milyonlarca kişi daha erken emeklilik şansı yakalamıştır.

45 meslek erken emeklilik jesti! SGK’dan tek şarta uyana anında maaş

İŞTE O MESLEKLERİN LİSTESİ!

Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Cıva Üretimi İşleri
Madencilik ve Yeraltı İşleri
Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atölyeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı

45 meslek erken emeklilik jesti! SGK’dan tek şarta uyana anında maaş

Radyoaktif İşler
Emniyet Çalışanları
Askerler
Basın ve Gazetecilik İşleri
Ebe

45 meslek erken emeklilik jesti! SGK’dan tek şarta uyana anında maaş

İtfaiye ve Yangın Söndürme İşleri
Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar
Kurşun ve Arsenik İşleri
Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler

45 meslek erken emeklilik jesti! SGK’dan tek şarta uyana anında maaş

Hastabakıcı Hemşireler
Diş Tabibi
Eczacı
Cam Fabrika ve Atölyeleri