10 Ağustos 2024, Cumartesi
45 meslek erken emeklilik jesti! SGK'dan tek şarta uyana anında maaş
Erken emeklilik pek çok çalışanın hayali. Ancak her meslek grubu bu haktan faydalanamıyor. Türkiye'de yapılan son yasal düzenlemelerle, belirli meslek grupları için erken emeklilik mümkün hale geldi. Peki, bu meslekler hangileri ve hangi şartlar altında erken emeklilik hakkı kazanılıyor? İşte yüksek risk faktörleri göz önünde bulundurularak erken emekli olma imkânı tanınan meslekler ve detayları!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:34