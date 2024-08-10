45 meslek erken emeklilik jesti! SGK’dan tek şarta uyana anında maaş

Erken emeklilik hakkı, belirli meslek grupları için sunulan bir ayrıcalıktır. Bu hakkın verilmesinde mesleğin zorluğu, çalışma koşulları ve risk faktörleri gibi etmenler dikkate alınır. Düzenlemeler sayesinde milyonlarca kişi daha erken emeklilik şansı yakalamıştır.