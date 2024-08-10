10 Ağustos 2024, Cumartesi
Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde yüzde 38 oranını korurken, üst bandı ise yüzde 42 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın belirlediği oran sonrası gözler SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranına çevrildi. Milyonlarca emekli için tahmini en düşük ve en yüksek zam oranları belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:01