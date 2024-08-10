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Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde yüzde 38 oranını korurken, üst bandı ise yüzde 42 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın belirlediği oran sonrası gözler SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranına çevrildi. Milyonlarca emekli için tahmini en düşük ve en yüksek zam oranları belli oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:01
Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur’lu ne kadar alacak?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı.

Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur’lu ne kadar alacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Önceki gün Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur’lu ne kadar alacak?

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ
Takvim'in haberine göre raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi.

Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur’lu ne kadar alacak?

Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.

Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur’lu ne kadar alacak?

FARK ÇIKMAYACAK GİBİ
Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar.