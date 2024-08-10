Milyonlarca emekliye zam tahmini! Net oran için tarih verildi! SSK ve Bağ-Kur’lu ne kadar alacak?

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Takvim'in haberine göre raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi.