Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

"Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi"

Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi haline geldiğini ifade etti.

"Aracın sezonu kalmadı"

Yazın tatil hazırlığı yaparken ya da bayram yaklaşıyor diye araç alma devrinin kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayı düşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi. Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendi araçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olan herkes araç almaya yöneliyor." dedi.

Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.