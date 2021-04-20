ANA SAYFA
Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında bulunuyor. Pandemi döneminde araba alacak vatandaşlar fiyatların seyrini yakından takip ediyor. 2020 yılında sıfır araç üretiminin yavaşlaması sonrasında ikinci el arabalara talep arttı. Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların yatırımlarını ertelemesinin birçok sektörü etkilediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 21:48
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11