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Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında bulunuyor. Pandemi döneminde araba alacak vatandaşlar fiyatların seyrini yakından takip ediyor. 2020 yılında sıfır araç üretiminin yavaşlaması sonrasında ikinci el arabalara talep arttı. Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların yatırımlarını ertelemesinin birçok sektörü etkilediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 21:48
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Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçen yıl ikinci el otomobil piyasasında yaşanan artış pek çok kişinin araba almaktan vazgeçmesine neden oldu ve satışlarda büyük düşüş yaşandı. Sıfır araçların üretilmesiyle insanlar yeni arabalara ilgi göstermeye başladı. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, bugünlerde ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentinin aksine artışlar görülebileceği uyarısında bulundu. Yanık, "Gün mal edinme günüdür" önerisinden bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

"BİZİM DÜŞÜŞ YAPABİLMEMİZ İÇİN ÖNCE SIFIR ARAÇLARIN FİYATLARININ DÜŞMESİ LAZIM"

"Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı.

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Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin. Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür.

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Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

"Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi"

Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi haline geldiğini ifade etti.

"Aracın sezonu kalmadı"

Yazın tatil hazırlığı yaparken ya da bayram yaklaşıyor diye araç alma devrinin kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayı düşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi. Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendi araçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olan herkes araç almaya yöneliyor." dedi.

Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

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Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...

Vatandaşların ihtiyaçlarını ertelememesi gerektiğine dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

"Şu anda ikinci el otomobil sektörü normal seyrinde gidiyor ve yükselmeye meyilli gözüküyor. Biz galerici esnafı olarak yükselmeyi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü en büyük zararı biz görüyoruz. Örneğin, 30 bin liraya sattığımız aynı özellikteki arabayı daha sonra 40 bin liraya alıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ticaretini bekletmeden bir an önce yapmasını tavsiye ediyorum. Fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum. Piyasanın gidişatı o yönde."

Alıcılara internet üzerinden pazarlık yaparak para göndermemesi uyarısında bulunan Yanık, bu konuda mağduriyet yaşayanlar olduğunu sözlerine ekledi.