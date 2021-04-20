HaberlerGaleriEv hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...
Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ek gelir müjdesi geldi. Birçok işletme evde paketleme işi ile istihdam sağlamaya devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu zorlu süreçler içerisinde vatandaşlar ev ekonomilerine daha çok katkı sağlamak için farklı iş imkanları aramaya devam ediyor. Bu süreçte evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. Özellikle ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınların istihdamı için paketleme işi için başvuru şartları merak ediliyor.