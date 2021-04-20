Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi geldi. En kolay ve karlı iş fikirleri belli oldu. Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu zorlu süreçler içerisinde vatandaşlar ev ekonomilerine daha çok katkı sağlamak için farklı iş imkanları aramaya devam ediyor. Salgın sürecinde evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. Diğer yandan kadınların iş hayatına kazandırılması için evde paketleme işine talep her geçen gün artıyor. İşte, evde paketleme işi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?