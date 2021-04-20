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Haberler Galeri Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ek gelir müjdesi geldi. Birçok işletme evde paketleme işi ile istihdam sağlamaya devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu zorlu süreçler içerisinde vatandaşlar ev ekonomilerine daha çok katkı sağlamak için farklı iş imkanları aramaya devam ediyor. Bu süreçte evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. Özellikle ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınların istihdamı için paketleme işi için başvuru şartları merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 21:25
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Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi geldi. En kolay ve karlı iş fikirleri belli oldu. Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu zorlu süreçler içerisinde vatandaşlar ev ekonomilerine daha çok katkı sağlamak için farklı iş imkanları aramaya devam ediyor. Salgın sürecinde evde paketleme işi oldukça ilgi görüyor. Diğer yandan kadınların iş hayatına kazandırılması için evde paketleme işine talep her geçen gün artıyor. İşte, evde paketleme işi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

EVDEN PAKETLEME İŞLERİ

Evde paketleme işleri pandemi sürecinde ön planda yerini aldı. Oturduğunuz yerden evden paketleme işiyle ek gelir elde edebilirsiniz. Bu işin kazancın değişiklik gösterebilmektedir. İşte İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanları

EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE PAKETLEME İŞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

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Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak

* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.