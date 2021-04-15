Ve sonunda belli oldu. Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak. Başvuru şartları belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleye 6 banka katılmıştı. Verilen teklifler arasında en yüksek maaş promosyonu veren Garanti BBVA ile anlaşma sağlandı. Bu kapsamda, personele 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.