HaberlerGaleriVe sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...
Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...
Uzun süredir beklenen konu hakkında açıklama geldi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından Garanti Bankası kazanan taraf oldu. Ödeme tarihi 1 Haziran. 6 banka katılmıştı Boğaziçi Üniversitesi personeline maaş ile birlikte 7 bin lira promosyon ödenecek. Konu hakkında detayları ahaber.com.tr olarak derledik.