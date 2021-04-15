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Haberler Galeri Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Uzun süredir beklenen konu hakkında açıklama geldi. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından Garanti Bankası kazanan taraf oldu. Ödeme tarihi 1 Haziran. 6 banka katılmıştı Boğaziçi Üniversitesi personeline maaş ile birlikte 7 bin lira promosyon ödenecek. Konu hakkında detayları ahaber.com.tr olarak derledik.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 22:38
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Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Ve sonunda belli oldu. Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak. Başvuru şartları belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleye 6 banka katılmıştı. Verilen teklifler arasında en yüksek maaş promosyonu veren Garanti BBVA ile anlaşma sağlandı. Bu kapsamda, personele 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

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Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleye 6 banka katılmıştı. Verilen teklifler arasında en yüksek maaş promosyonu veren Garanti BBVA ile anlaşma sağlandı.

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Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Bu kapsamda, personele 7 bin TL promosyon ödenmesine karar verildi. Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı ihale ile üniversiteler arasında en yüksek maaş promosyonunu aldı.

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Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Boğaziçi Üniversitesi personeli 2021-2024 yıllarını kapsayan ihale kapsamında tek seferde ödenmek üzere 7 bin TL'lik promosyona hak kazandı.

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Ve sonunda belli oldu! Garanti Bankası 7 bin TL ödeme yapacak! Başvuru şartları belli oldu...

Promosyonlar 1 Haziran'a kadar peşin olarak ve tek seferde ödenecek.3 yılda bir kez düzenlenen, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen promosyon ihalesinde, en fazla ödeme yapan banka ile anlaşma yapılıyor.