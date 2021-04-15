2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

Pandemi döneminde ikinci el araba satışında yaşanan durgunluk sonrasında yeni yılda hareketlenme başladı. Araba almak isteyenler geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat artışı sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Uyarıların ardından araba almak isteyenler yaz ayları öncesinde oluşan beklentiyi araştırmaya başladı.