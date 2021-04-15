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2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

Pandemi döneminde ikinci el araba satışında yaşanan durgunluk sonrasında yeni yılda hareketlenme başladı. Araba almak isteyenler geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat artışı sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Uyarıların ardından araba almak isteyenler yaz ayları öncesinde oluşan beklentiyi araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 22:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 22:05
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2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde değişim yaşanabilir. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle araba fiyatlarında artış yaşanmıştı. Hal böyle olunca ikinci el araba satışında patlama yaşanmıştı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı.

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2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

YÜZDE 5-10 ARASI...

Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.

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2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu.

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2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı.

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2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...

Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi.