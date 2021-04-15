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Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayramlarda ikramiyeleri ile derin nefes alıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri zamlı şekilde ödenecek. Açıklamanın ardından emekliler ikramiyeler ne kadar zamlandığını sorgulamaya başladı. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 23:17
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