Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan bayramında ikramiye ödemesi alacak. Başkan Erdoğan tarafından emeklilerin yüzünü güldürecek zam açıklaması geldi. Hal böyle olunca emekliler ne kadar zamlanacağı sorgulanmaya başladı. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?