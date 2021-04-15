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Haberler Galeri Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayramlarda ikramiyeleri ile derin nefes alıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri zamlı şekilde ödenecek. Açıklamanın ardından emekliler ikramiyeler ne kadar zamlandığını sorgulamaya başladı. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 15.04.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 23:17
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Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan bayramında ikramiye ödemesi alacak. Başkan Erdoğan tarafından emeklilerin yüzünü güldürecek zam açıklaması geldi. Hal böyle olunca emekliler ne kadar zamlanacağı sorgulanmaya başladı. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

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Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı'nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniliyor.

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Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.

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Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.

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Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor.