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Haberler Galeri Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kamuya olan vergi, prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Yasa çıktıktan sonra başvurular başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan enflasyon tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Böylece sadece ana para ödenenecek.

Giriş Tarihi: 23.05.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 17:07
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Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

Ve sonunda belli oldu. Borçlar silinecek. Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı hepsi listede yer alıyor. Kamuya olan vergi, prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Yasa çıktıktan sonra başvurular başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Birçok kapsamda yapılacak yapılandırma için detayların belli olmasının ardından son dakika açıklaması olarak duyurulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

YENİ YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak.

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Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek.

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Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

YENİDEN BAŞVURULACAK

Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yeni gelecek yapılandırmadan borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.

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Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...

YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan enflasyon tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Böylece sadece ana para ödenenecek.

İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara anaparaya eklenen enflasyon farkından yüzde 50 oranında indirim yapılacak.