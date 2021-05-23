HaberlerGaleriVe sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...
Ve sonunda belli oldu! Borçlar silinecek! Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kamuya olan vergi, prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Yasa çıktıktan sonra başvurular başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan enflasyon tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Böylece sadece ana para ödenenecek.
Giriş Tarihi: 23.05.2021 17:07Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 17:07