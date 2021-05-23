Ve sonunda belli oldu. Borçlar silinecek. Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı hepsi listede yer alıyor. Kamuya olan vergi, prim borçları ile idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Yasa çıktıktan sonra başvurular başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Birçok kapsamda yapılacak yapılandırma için detayların belli olmasının ardından son dakika açıklaması olarak duyurulacak.