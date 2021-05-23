Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

Pandemi döneminde borç ödeme konusunda zorlanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. En uygun şartta kredi veren bankalarda son günlerde merakla takip ediliyor. Birçok kamu ve özel bankadan kredi kampanyalarına yönelik açıklamalar geliyor. En cazip teklifi veren bankalar için detayları haberimizde derledik. İşte, İhtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası'nın verdiği teklifler...