23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

Pandemi döneminde borç ödeme konusunda zorlanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. En uygun şartta kredi veren bankalarda son günlerde merakla takip ediliyor. Birçok kamu ve özel bankadan kredi kampanyalarına yönelik açıklamalar geliyor. En cazip teklifi veren bankalar için detayları haberimizde derledik. İşte, İhtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası'nın verdiği teklifler...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 16:35
  • 1
  • 7
Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

Bankaların kredi faiz oranları son günlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde sıkıntılı sürecin yaşanması sonrasında borç kapatmak için bankalar kredi kampanyası sunuyor. İhtiyaç kredileri sonrasında bütçe dengelemesine gidiliyor. Ziraat Bankası, TEB, Halkbank, Garanti ve Yapı Kredi bankalarının ihtiyaç kredi oranları merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlara uygun faiz oranlarını sunan bankaları yoğun süreç bekliyor. İşte, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti ihtiyaç kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

  • 3
  • 7
Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

  • 4
  • 7
Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

  • 5
  • 7
Herkesin cebine uygun krediler! Hemen 10.000, 20.000 ve 30.000 TL almak mümkün! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti...

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira