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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...

Tazminat müjdesi geldi. 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir. Sigortalılık süresi, primi tamamlayan herkesi yakından ilgilendiriyor. Yargıtay'dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Peki kimler istifa edip tazminat alabilir ve kimler daha sonra çalışabilir ? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 17:54
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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...

Yargıtay, 15 yıl-3600 prim gününü tamamlayarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçilerin kıdem tazminatı alması konusunda önemli bir karara imza attı. Bu koşulları sağlayıp işten ayrılanların yeniden işe girse de tazminat alabileceğine hükmetti. Peki kimler istifa edip tazminat alabilir ve kimler daha sonra çalışabilir ? İşte detaylar...

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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...

Yargıtay, 15 yıl-3600 prim gününü tamamlayarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçilerin kıdem tazminatı alması konusunda önemli bir karara imza attı. Bu koşulları sağlayıp işten ayrılanların yeniden işe girse de tazminat alabileceğine hükmetti.

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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...

Yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurgulayan Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının, ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...

Yargıtay, işçiye ayrıldığı işyerinin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...

KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR

● Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar

● Emeklilik için ayrılanlar