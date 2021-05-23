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Tazminat müjdesi geldi! 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Sigortalılık süresi, primi tamamlayan...
Tazminat müjdesi geldi. 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir. Sigortalılık süresi, primi tamamlayan herkesi yakından ilgilendiriyor. Yargıtay'dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Peki kimler istifa edip tazminat alabilir ve kimler daha sonra çalışabilir ? İşte detaylar...