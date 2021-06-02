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Haberler Galeri Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Bankaların taşıt kredisi faiz oranları yakından takip ediliyor. Haziran ayının ilk günlerinde arabasını değiştirmek isteyenler güncel taşıt kredisi için başvurularını yapıyor. Bankalarda yeni yılda kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Hal böyle olunca en uygun fırsatı sunan bankalar sorgulanmaya devam ediyor. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar en uygun teklifi Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar en uygun teklifi merakla takip ediliyor. İşte, Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 22:38
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Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Harekete geçildi, talepler patladı. 0.99 kredi müjdesi yakından takip ediliyor. Araba almak için taşıt kredisi çekecek vatandaşlar bankaların açıklamaları yakından takip ediliyor. Sıfır ve ikinci el bir otomobil alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da detaylı öğrenecek. Bankaların taşıt kredileri farklılık gösterebiliyor. Güncel taşıt kredisi oranlarını sizler için derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

HSBC'DEN 0.99 TAŞIT KREDİSİ FIRSATI

Siz de HSBC Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile tanışın, hayalinizdeki elektrikli veya hibrit (tam hibrit) araca, aylık 0.99% kredi faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi çekebiliyorsunuz.

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Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Özellikler

Aylık %0,99 faiz oranı* ve maksimum 36 ay vade** ile elektrikli veya hibrit (tam hibrit) *** araçlara taşıt kredisi
Doğa dostu taşıt kredisi taleplerinizde kefilsiz ve taşıt rehni ile kredi kullandırımı
Elektrikli veya hibrit (tam hibrit) taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda**** kasko değerinin 120,000 TL'sına kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme
Talebiniz olması durumunda, Kredili Hayat Sigortası***** ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabilir ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz poliçenize işsizlik teminatı ekleterek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabilirsiniz. Ayrıca prim ödemenizi HSBC kredi kartından yapmanız durumunda 9 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.

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Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

* Kampanya 30.07.2021'e kadar geçerlidir ve bireysel amaçlı 0 km veya 2. el elektrikli veya hibrit (tam hibrit) araçlara taşıt rehinli kredileri kapsamaktadır. HSBC Bank A.Ş kredi değerlendirme, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

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Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Kampanya bağlı kredi kapsamında değildir. Kampanya kapsamında kredi talep edilecek olan; 0km araçların satışının ilgili markanın Türkiye'de bulunan yetkili distribütörlerden/bayilerinden yapılmış ve faturalanmış olması gerekmektedir. 2.El araçlarda ise aracın ilk tescili sırasındaki faturasının ilgili markanın Türkiye'de bulunan yetkili distribütörler/bayiler tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Başvuruların Bankamız tarafından değerlendirmeye alınması için ilgili faturaların başvuru aşamasında belge olarak sunulması gerekmektedir.