Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...

Bankaların taşıt kredisi faiz oranları yakından takip ediliyor. Haziran ayının ilk günlerinde arabasını değiştirmek isteyenler güncel taşıt kredisi için başvurularını yapıyor. Bankalarda yeni yılda kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Hal böyle olunca en uygun fırsatı sunan bankalar sorgulanmaya devam ediyor. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar en uygun teklifi Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar en uygun teklifi merakla takip ediliyor. İşte, Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...