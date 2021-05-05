Ve sonunda açıklandı! 1161 TL ödeme yapılacak! Bayramdan önce tamamlanmış...

Ücretler banka hesaplarına yatmaya başladı. Ödemeler bayramdan önce tamamlanmış olacak. Ödemeleri bekleyen binlerce vatandaş açıklamaları yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız." dedi.