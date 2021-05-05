1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. 2020 yılında 1000 TL olarak ödenen sosyal yardım ücretleri, 2021 yılında 1100 TL olarak ödenecek. Hal böyle olunca 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları gündemin ilk sırasında yer alıyor.