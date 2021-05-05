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Haberler Galeri 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. 2020 yılında 1000 TL olarak ödenen sosyal yardım ücretleri, 2021 yılında 1100 TL olarak ödenecek. Hal böyle olunca 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 18:05
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1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal yardım ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceği merak ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

1100 TL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı; "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

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1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

1100 TL NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

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1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

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1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti: