HaberlerGaleriVe son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...
Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...
Pandemi döneminde bankalar tarafından kredi müjdesi gelmeye devam ediyor. Halkbank tarafından sununlan kredi imkanına başvurular tüm hızıyla sürüyor. Halkbank'tan kadın girişimcilere özel sıfır faiz oranı ve 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması adına sunulan kredi özellikle pandemi döneminde ekonominin canlandırılmasını hedefleniyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Başvurular devam ediyor mu?