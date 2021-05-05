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Haberler Galeri Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

Pandemi döneminde bankalar tarafından kredi müjdesi gelmeye devam ediyor. Halkbank tarafından sununlan kredi imkanına başvurular tüm hızıyla sürüyor. Halkbank'tan kadın girişimcilere özel sıfır faiz oranı ve 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması adına sunulan kredi özellikle pandemi döneminde ekonominin canlandırılmasını hedefleniyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Başvurular devam ediyor mu?

Giriş Tarihi: 05.05.2021 20:13
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Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

Halkbank tarafından sunulan kredi imkanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Halkbank sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası ile kadınların istihdamı amaçlanıyor. Kadın girişimcilere sağlanan kredi imkanı için başvuru şartları merak ediliyor. Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi kampanyası için şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

SIFIR FAİZLİ KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

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Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

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Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

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Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.