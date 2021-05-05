Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...

Halkbank tarafından sunulan kredi imkanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Halkbank sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası ile kadınların istihdamı amaçlanıyor. Kadın girişimcilere sağlanan kredi imkanı için başvuru şartları merak ediliyor. Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi kampanyası için şartlar...