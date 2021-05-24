HaberlerGaleriAraba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...
Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...
Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı sağlanacak. Araba alacaklar için fırsat niteliğindeki doğa dostu taşıt kredisi HSBC tarafından kullanıma sunuldu. Araba almak isteyenler otomobil kampanyalarının yanında taşıt kredi faizleri için bankaları da yakından takip ediyor. Doğa dostu taşıt kredisi ile vatandaşların yüzü gülecek. Bankaların sunduğu taşıt kredi faiz oranlarını sizler için derledik.