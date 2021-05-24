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Haberler Galeri Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı sağlanacak. Araba alacaklar için fırsat niteliğindeki doğa dostu taşıt kredisi HSBC tarafından kullanıma sunuldu. Araba almak isteyenler otomobil kampanyalarının yanında taşıt kredi faizleri için bankaları da yakından takip ediyor. Doğa dostu taşıt kredisi ile vatandaşların yüzü gülecek. Bankaların sunduğu taşıt kredi faiz oranlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 18:38
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Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Araba sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Çeşitli fırsatlar ile araba sahibi olmak artık mümkün. Sıfır araç üretiminde yaşanan artış sonrasında fiyatlarda aynı seyirde yükselişe geçmişti. 36 ay vade seçeneği ile elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor. Elektrikli ya da hibrit araç tercih edeceklere düşük faiz oranlı kredi fırsatı yakından takip ediliyor. Birçok marka yaz sezonu öncesinde araba kampanyaları düzenliyor. Hal böyle olunca bankaların taşıt kredi kampanyanlarıda aynı yönde ilerliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

0.99 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ

Aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor.

Doğa dostu taşıt kredisinde kefil talebi bulunmuyor.

Elektrikli veya hibrit taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda kasko değerinin 120,000 TL'sine kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme imkanı sunuluyor.

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Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Kredili Hayat Sigortası ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlanıyor.

İsteyenlerin poliçesine işsizlik teminatı eklenerek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabiliyorlar.

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Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Akbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,00

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,41

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Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Garanti BBVA kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,22

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50