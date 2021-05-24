Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...

Araba sahibi olmak isteyenlere müjde geldi. Çeşitli fırsatlar ile araba sahibi olmak artık mümkün. Sıfır araç üretiminde yaşanan artış sonrasında fiyatlarda aynı seyirde yükselişe geçmişti. 36 ay vade seçeneği ile elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor. Elektrikli ya da hibrit araç tercih edeceklere düşük faiz oranlı kredi fırsatı yakından takip ediliyor. Birçok marka yaz sezonu öncesinde araba kampanyaları düzenliyor. Hal böyle olunca bankaların taşıt kredi kampanyanlarıda aynı yönde ilerliyor.