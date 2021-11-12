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Haberler Galeri Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çeşitli formüller masaya yatırılıyor. Masada 10 yıl primle emeklilik formülü yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda EYT ve 3600 ek gösterge için çalışmalar hızlanmıştı. SGK'ya bağlı çalışanların sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve doldurulan primlere bakılmaktadır. Primleri doldurduğu halde emekli olamayanlar, sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT'lileri) oluşturmaktadır. Sizler için masada yer alan konuları haberimizde derledik. İşte, EYT'liler için detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.11.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 20:06
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Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

Ve son dakika netleşti. 120 ay daha erken emekli olma fırsatı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar içinde detaylar masada yer alıyor. EYT'lilerin sorunlarına çözüm aranmak için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir komisyon kuruldu. Tartışılan formüller arasında 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalılar için aranan formül dikkat çekti. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler...

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Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR DİKKAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT çalışması için komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak formüller üzerinde çalışıldığı belirtildi. 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışanlar 10 yıllık yani 3600 gün primle ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyor. Üstelik bu primleri borçlanma ile de kapatabilirsiniz. Bu sisteme göre emeklilik yaşı kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 olarak göründü.

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Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

Bu formüle sürenin tamamlanması formülü deniliyor. 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

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Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

PRİMİN TAMAMLANMASI' FORMÜLÜ NEDİR?

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

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Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

DAHA AZ MAAŞLA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ NEDİR?

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.

Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.