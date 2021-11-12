Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...

DAHA AZ MAAŞLA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ NEDİR?

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.

Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.