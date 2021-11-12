12 Kasım 2021, Cuma
Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çeşitli formüller masaya yatırılıyor. Masada 10 yıl primle emeklilik formülü yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda EYT ve 3600 ek gösterge için çalışmalar hızlanmıştı. SGK'ya bağlı çalışanların sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve doldurulan primlere bakılmaktadır. Primleri doldurduğu halde emekli olamayanlar, sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT'lileri) oluşturmaktadır. Sizler için masada yer alan konuları haberimizde derledik. İşte, EYT'liler için detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 20:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 20:06
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