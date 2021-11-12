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Haberler Galeri Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için prim, yaş ve yıl şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Belirlenen şartları yerine getirenler 1 hafta 10 gün içerisinde emekli olabiliyor. Ancak aylık bağlanma işlemi uzun süren vatandaşlara avans imkanı doğuyor. Bu tutar 8.477 TL'ye varıyor. Avans alabilmek için SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Emekli aylığı bağlanma ve avans işlemleri hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, konu hakkındaki detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 21:41
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Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

Emekliye 8.477 TL ödeme imkanı doğuyor. SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir. Konu hakkında gereken şartlar merak ediliyor. Yıl, yaş ve prim şartını yerine getirenler emekli olabiliyor. Başvurular kısa süre içinde sonuçlanırken, bazı vatandaşlar aylıkların bağlanması gecikebiliyor. 2002 yılı öncesinde 11 farklı belge toparlanması gerekirken ve 120 gün beklenmesi gerekirken, bugün tek dilekçe yetiyor ve sonuçlar ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde belli oluıyor. Aylık bağlanma işlemi uzun süren vatandaşlara ise avans imkanı doğuyor. Avans başvurusu için detaylar merak ediliyor.

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Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

EMEKLİ AVANS ŞARTLARI NEDİR?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 8.477 lira. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

3 MAAŞLIK NAKİT

Emekli aylığı bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması beklentisi var. Tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor. Talepler hayata geçerse emekliler nakit ihtiyacını faizsiz avans ile karşılayabilecek. Küçük taksitlerle geri ödenecek.

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Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

Peki, kim ne kadar alacak? İşte Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yeni maaş tablosu:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı.

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Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...

Buna göre; 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 8.36 olarak gerçekleşti.

Memur emeklilerine de hakem kurulu tarafından belirlenmiş 2020'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

Hakem kurulunun belirlediği yüzde 3'lük artış ve yüzde 4.36 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.36'ya ulaştı.

Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memur emeklilerinde ise 3 bin 21 liraya çıktı.