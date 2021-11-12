12 Kasım 2021, Cuma
Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...
Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için prim, yaş ve yıl şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Belirlenen şartları yerine getirenler 1 hafta 10 gün içerisinde emekli olabiliyor. Ancak aylık bağlanma işlemi uzun süren vatandaşlara avans imkanı doğuyor. Bu tutar 8.477 TL'ye varıyor. Avans alabilmek için SGK'ya yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Emekli aylığı bağlanma ve avans işlemleri hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, konu hakkındaki detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 21:41
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