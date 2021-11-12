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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar dikkat...

Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar belirli süreden sonras ne zaman emekli olacağına yönelik araştırmalarını sıklaştırıyor. Bazı durumlarda çalışarak emekli olmak mümkün olmayabiliyor. İsteğe bağlı prim ödeyerekte emeklilik hakkı kazanılabiliyor. Bu durumda SGK'lı olarak emekli olmak Bağ-Kur'lu olarak emekli olmaktan daha avantajlı olabiliyor. Ancak isteğe bağlı olarak prim ödemesi yapan vatandaşların uyması gereken şartlar bulunuyor. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 18:58
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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar dikkat...

Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor. SGK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar dikkat. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Yasa üzerinde bazı durumlarda çalışmadan emekli olmanında yer aldığı biliniyor. Prim ödeyerek emekli olabilmek mümkün. SGK'lı olarak emekli olmak Bağ-Kur'lu olarak emekli olmaktan daha avantajlı. Özellikle isteğe bağlı prim ödeyenlerin bu hususa çok dikkat etmesi gerekir. Ancak SSK'dan emekli olacağım diye sahte sigortalılık tuzağına düşmemek gerekiyor. İşte, prime dayalı emeklilik için detaylar...

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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar dikkat...

Emeklilikte tüm çalışma süresi dikkate alınarak aylık bağlanıyor. Emekli aylığının belirlenmesinde esas itibariyle üç ayrı dönem söz konusu. Bunlardan ilki 2000 yılı öncesi. 2000 yılı öncesi çalışmaların emekli aylığına etkisi çok yüksek.

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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar dikkat...

Bu dönemde SGK'ya daha yüksek kazanç bildirilmesi ve bu dönemdeki gün sayılarının fazla olması alınacak emekli aylığını olumlu etkileyecektir. Bu nedenle özellikle prim ödeme gün sayıları eksik olan EYT'lilerin 2000 yılı öncesine ait borçlanma imkânlarını değerlendirmesini tavsiye ederiz. Yurtdışı borçlanması, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması gibi borçlanmalar alınacak emekli aylığını arttıracaktır.

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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar dikkat...

Aynı zamanda prim günü eksik olan EYT'lilerin kanun çıktığında beklemek zorunda kalmamaları açısından bu husus oldukça önemlidir. Emeklilik aylığının belirlenmesinde diğer iki dönem 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemdir. 2000-2008 dönemi 2008 sonrasına göre daha avantajlıdır. Dolayısıyla birden fazla borçlanma imkânı olan sigortalıların borçlanmayla gün sayılarını tamamlamaları söz konusuysa belirtmiş olduğumuz sıralamaya uygun olarak borçlanmaları yerinde olacaktır.

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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar dikkat...

Emeklilik aylığının belirlenmesinde çalışma hayatı boyunca ödenen primlerin hesaplamada dikkate alındığını belirtmiştik. Bu nedenle bundan sonra ödenecek primlerin de mümkün olduğunca yüksek kazançtan bildirilmesi gerekir. Bu amaçla, 4/a'lı yani hizmet akdiyle çalışanların kazanç bildirimlerinin gerçek ücretleri üzerinden yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi, 4/b (Bağ-Kur) primi ve isteğe bağlı prim ödeyenlerin prime esas kazançlarını mümkün olduğunca yüksek göstermesi alınacak emekli aylığını doğrudan etkileyecektir.