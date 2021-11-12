Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor. SGK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar dikkat. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Yasa üzerinde bazı durumlarda çalışmadan emekli olmanında yer aldığı biliniyor. Prim ödeyerek emekli olabilmek mümkün. SGK'lı olarak emekli olmak Bağ-Kur'lu olarak emekli olmaktan daha avantajlı. Özellikle isteğe bağlı prim ödeyenlerin bu hususa çok dikkat etmesi gerekir. Ancak SSK'dan emekli olacağım diye sahte sigortalılık tuzağına düşmemek gerekiyor. İşte, prime dayalı emeklilik için detaylar...