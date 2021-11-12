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Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar dikkat...
Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar belirli süreden sonras ne zaman emekli olacağına yönelik araştırmalarını sıklaştırıyor. Bazı durumlarda çalışarak emekli olmak mümkün olmayabiliyor. İsteğe bağlı prim ödeyerekte emeklilik hakkı kazanılabiliyor. Bu durumda SGK'lı olarak emekli olmak Bağ-Kur'lu olarak emekli olmaktan daha avantajlı olabiliyor. Ancak isteğe bağlı olarak prim ödemesi yapan vatandaşların uyması gereken şartlar bulunuyor. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik.