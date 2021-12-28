Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

AGİ kalktı mı? Asgari ücret üstü alanlardan AGİ kalktı mı? İşçilerin bazıları maaşlarını brüt ücret üzerinden alırken bazıları da net ücret üzerinden alıyor. Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ, işveren üzerinden vergi ödeyen vatandaşların geri aldığı bir miktardı. Yeni düzenlemeyle birlikte AGİ alanların ücretlerinde değişiklik yapıldı. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Bu durumda, vergilerin durumunun ne olacağı da merak konusu oldu. Peki; AGİ kalktı mı? Asgari ücret üstü alanlardan AGİ kalktı mı?