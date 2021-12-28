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Haberler Galeri Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

AGİ kalktı mı? Asgari ücret üstü alanlardan AGİ kalktı mı? İşçilerin bazıları maaşlarını brüt ücret üzerinden alırken bazıları da net ücret üzerinden alıyor. Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ, işveren üzerinden vergi ödeyen vatandaşların geri aldığı bir miktardı. Yeni düzenlemeyle birlikte AGİ alanların ücretlerinde değişiklik yapıldı. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Bu durumda, vergilerin durumunun ne olacağı da merak konusu oldu. Peki; AGİ kalktı mı? Asgari ücret üstü alanlardan AGİ kalktı mı?

Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 16:16
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Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

Asgari ücret üstü alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı nasıl olacak? 2022'de AGİ'nin ne kadar olacağı ve çalışanların bundan faydalanıp faydalanmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Yıllardır uygulanan ve çalışanların bütçesine katkı sağlayan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ hakkında yeni bir düzenleme yapıldı. Vergi düzenlemesine göre çalışanların maaşlarından ödenen miktarlarda değişiklik yapıldı. Peki; asgari ücret üstü alanlardan AGİ kalktı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.

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Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak. Çalışan en yüksek ücreti hangi işverenden alıyorsa muafiyet sadece o işyerinde uygulanacak. Diğer işyerleri için vergi istisnası söz konusu olmayacak.

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Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

7.59 KESİNTİ OLACAK

Yeni yıldan itibaren damga vergisi muafiyeti aylık brüt asgari ücrete (5004 lira) isabet eden kısım için uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretli çalışanlardan artık damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde geliri olanlarda her ay bordrodaki o aya ilişkin 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutardan binde 7.59 damga vergisi kesilecek.

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Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...

EVLİ VE ÇOCUKLULAR DİKKAT

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.