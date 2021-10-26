26 Ekim 2021, Salı
Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...
Acil nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar müşterileri için kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası bu süreçte yakından ilgi gören konular arasında yer alıyor. Başvurular online olarak yapılabilecek. Konuyla ilgili detaylar belli olurken, kredi imkanından yararlanlar ödemelerine 3 ay sonra başlayabilecek. İşte, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasının detayları...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:41
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