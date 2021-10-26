Ve son dakika detaylar belli oldu. Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın. 3 ay sonra ödemeye başlayın. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalar oranlarında güncellemey gidiyor. Bu süreçte, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, kredi çeken vatandaşlar 3 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Başvurular internet şubesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. İşte, kredi kampanyasının detayları...