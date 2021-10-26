26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

Acil nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar müşterileri için kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası bu süreçte yakından ilgi gören konular arasında yer alıyor. Başvurular online olarak yapılabilecek. Konuyla ilgili detaylar belli olurken, kredi imkanından yararlanlar ödemelerine 3 ay sonra başlayabilecek. İşte, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:41
  • 1
  • 11
Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

Ve son dakika detaylar belli oldu. Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın. 3 ay sonra ödemeye başlayın. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde bankalar oranlarında güncellemey gidiyor. Bu süreçte, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, kredi çeken vatandaşlar 3 ay sonra ödemeye başlayabilecek. Başvurular internet şubesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. İşte, kredi kampanyasının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

BAŞVURUYLA İLGİLİ DETAYLAR;

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.

  • 3
  • 11
Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.

Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

  • 4
  • 11
Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

  • 5
  • 11
Ve son dakika detaylar belli oldu! Ödemenizi T.C Kimlik numarası ile anında alın! 3 ay sonra ödemeye başlayın...

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.