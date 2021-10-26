15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor. Başvurana günlük 110 TL verilecek. İŞKUR üzerinden başvuru şartları araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Kadın çalışanların istihdamının korunması ve artırılması amacıyla İŞKUR tarafından "İşte Anne Projesi" devreye alınmıştı. İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan annelere günlük 110 TL olmak üzere ödeme yapılıyor. Ancak katılım öncesinde belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, kursa katılım için yerine getirilmesi gereken şartlar...