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Haberler Galeri 15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

Ülkemizde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Özellikle kadınlarımızın iş hayatındaki istihdamını artırmayı amaçlayan uygulama İŞKUR tarafından devreye alınmıştı. "İşte Anne Projesi" kapsamında eğitimlere katılan annelere İŞKUR tarafından düzenli olarak ödeme yapılıyor. Kurum kursa katılımın öncesinde başvuru şartlarının yerine getirilmesini bekliyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlara zaruri gider kapsamında 110 TL ödeme yapılıyor. İşte, başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 19:26
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15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor. Başvurana günlük 110 TL verilecek. İŞKUR üzerinden başvuru şartları araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Kadın çalışanların istihdamının korunması ve artırılması amacıyla İŞKUR tarafından "İşte Anne Projesi" devreye alınmıştı. İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan annelere günlük 110 TL olmak üzere ödeme yapılıyor. Ancak katılım öncesinde belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, kursa katılım için yerine getirilmesi gereken şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.


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15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.

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15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

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15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...

4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

6. Emekli olmamak,

7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.