HaberlerGaleri15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...
15 yaş altında çocuğu bulunana ödeniyor! Başvurana günlük 110 TL verilecek! İŞKUR üzerinden başvuru şartları...
Ülkemizde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Özellikle kadınlarımızın iş hayatındaki istihdamını artırmayı amaçlayan uygulama İŞKUR tarafından devreye alınmıştı. "İşte Anne Projesi" kapsamında eğitimlere katılan annelere İŞKUR tarafından düzenli olarak ödeme yapılıyor. Kurum kursa katılımın öncesinde başvuru şartlarının yerine getirilmesini bekliyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlara zaruri gider kapsamında 110 TL ödeme yapılıyor. İşte, başvuru şartları...