Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak destekleme ödemesi için araştırmalar sürüyor. Kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden taleplerini iletenler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL