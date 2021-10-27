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Haberler Galeri Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak destekleme ödemesi için araştırmalar sürüyor. Kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden taleplerini iletenler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 15:15
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Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık desteği için taleplerini ileten çiftçiler ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı kuraklık açıklaması sonrası konu hakkında detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

KURAKLIK DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak destekleme ödemesi için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

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Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,
* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.

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Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kaç TL? Son açıklamalar...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, kuraklık desteği ödemesinin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. İllerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması nedeniyle kuraklık desteği ödemelerinin Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.