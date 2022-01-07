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Haberler Galeri Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

Ocak ayına girdiğimiz dönemde emekli ve memur maaşları dışında birçok ödeme de zamlandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam miktarları da belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı eklendiğinde yüzde 28 olarak açıklandı. Diğer yandan çalışanların kıdem tazminatlarına da zam geldi. 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10 bin 800 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, brüt ücreti 8 bin 284 liranın üzerinde olanların daha yüksek kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 19:41
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Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi. Yeni yılda milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. İş Kanunu'na tabi olarak hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanlar, aynı işverene ait işyerlerinde en az bir yıl çalışmaları şartıyla, çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Ödenen kıdem tazminatı, altı ayda bir yeniden belirlenen tavan tutarı aşamıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı tavan ücreti için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatında değişiklik oldu.

Geçen yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı 2022 için ise kıdem tazminatı 10 bin 800 liraya yükseldi.

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Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor.

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Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor

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Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.