Ve son dakika detaylar açıklandı! Milyonlarca çalışanı kapsayıp, 6 ay geçerli olacak! Yeni artışla 10 bin 800 liraya yükseldi...

Ocak ayına girdiğimiz dönemde emekli ve memur maaşları dışında birçok ödeme de zamlandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam miktarları da belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı eklendiğinde yüzde 28 olarak açıklandı. Diğer yandan çalışanların kıdem tazminatlarına da zam geldi. 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 10 bin 800 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, brüt ücreti 8 bin 284 liranın üzerinde olanların daha yüksek kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...