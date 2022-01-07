07 Ocak 2022, Cuma
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi... 2022 yılının gelmesinin ardından bankalarının promosyon kampanya açıklamaları peş peşe geliyor. Milyonlarca emekli 15 Ocak'ta alacakları zamlı maaşların yanında güncel promosyon miktarlarını da merak ediyor. Bu süreçte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar araştırılmaya başlandı. 3 yıllık taahhüt ile emekli hesaplarına yatan promosyon ödemelerinde 3 bin TL'ye yakın ödemeler yapılıyor. İşte, güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 21:20
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