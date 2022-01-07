Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Emekli müşterilerine 3.000 TL'ye varan promosyon imkanı ve avantajlar sunan Şekerbank, emekli maaşını bankaya ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Maaş aralıklarına göre 2.700 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları halinde de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: "Emekli müşterilerimizi tüm işlemlerde öncelikli hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimiz internet ve mobil şube aracılığıyla yapacakları tüm havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorlar. 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'mıza tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşan emekli müşterilerimizin, sağlık sorunları bulunması ve geçerli sağlık raporunu göstermeleri halinde de maaşlarını adreslerine teslim ediyoruz" dedi.