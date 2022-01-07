07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...

Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...

Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi... 2022 yılının gelmesinin ardından bankalarının promosyon kampanya açıklamaları peş peşe geliyor. Milyonlarca emekli 15 Ocak'ta alacakları zamlı maaşların yanında güncel promosyon miktarlarını da merak ediyor. Bu süreçte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar araştırılmaya başlandı. 3 yıllık taahhüt ile emekli hesaplarına yatan promosyon ödemelerinde 3 bin TL'ye yakın ödemeler yapılıyor. İşte, güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 21:20
  • 1
  • 13
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...

En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. Diğer yandan 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar için emekli promosyon ödemeleri yapılacak. Vatandaşlar diledikleri bankaya maaşlarını taşıyarak promosyon ödeme fırsatından yararlanabiliyor. Güncel promosyon miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, en düşük ve yüksek promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Halihazırda emekli maaşını bankadan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilir.1.500.-TL'ye kadar maaşı olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.
  • 3
  • 13
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. 2.200 TL'ye kadar promosyon kazanma, ayda iki kere diğer banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme, bireysel internet bankacılığından ücretsiz EFT/TL havale ve şubelerde işlem sıra önceliği gibi birçok avantajdan yararlanıyor.
  • 4
  • 13
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Emekli müşterilerine 3.000 TL'ye varan promosyon imkanı ve avantajlar sunan Şekerbank, emekli maaşını bankaya ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Maaş aralıklarına göre 2.700 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları halinde de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu: "Emekli müşterilerimizi tüm işlemlerde öncelikli hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimiz internet ve mobil şube aracılığıyla yapacakları tüm havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyorlar. 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'mıza tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşan emekli müşterilerimizin, sağlık sorunları bulunması ve geçerli sağlık raporunu göstermeleri halinde de maaşlarını adreslerine teslim ediyoruz" dedi.
  • 5
  • 13
Beklenen gün geldi çattı! Emekli promosyon ödemeleri nirvana oldu! Yeni yılda 3.000 liraya kadar promosyon ödemesi...
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını bankadan alanlara 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.