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Haberler Galeri 600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

İşsizlik maaşı, işten çıkartılan kişilerin en büyük güvencelerinden birisi olmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan bu maaş sayesinde, iş arayışlarını sürdüren vatandaşların geliri olmaya devam ediyor. 600-900-1080 gün sigortalı çalışanlara değişen miktarlarda işsizlik maaşı yatırılıyor. En yüksek yatırılan maaş aylık 4,272 TL oluyor. 10 ay boyunca yatırılan maaşla bu miktar 42.270 TL oluyor. Peki; işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde…

Giriş Tarihi: 07.01.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 12:53
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600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

İşsiz kalanlara 42.270 TL'ye kadar ödeme! İŞKUR'a başvurmak yetiyor. İşsiz kalmadan önce 600-900-1080 gün çalışanlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi veriliyor. İŞKUR aracılığıyla yapılan ödemelerden faydalanan kişiler 300 gün süreyle işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor. Ancak bu maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurabilir ve bu ödemeyi alabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı.

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600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

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600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

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600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,