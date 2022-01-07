600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!

İşsizlik maaşı, işten çıkartılan kişilerin en büyük güvencelerinden birisi olmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan bu maaş sayesinde, iş arayışlarını sürdüren vatandaşların geliri olmaya devam ediyor. 600-900-1080 gün sigortalı çalışanlara değişen miktarlarda işsizlik maaşı yatırılıyor. En yüksek yatırılan maaş aylık 4,272 TL oluyor. 10 ay boyunca yatırılan maaşla bu miktar 42.270 TL oluyor. Peki; işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde…