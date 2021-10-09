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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK tarafından ödemesi yapılıyor. Başvurmak isteyenler için tüm detaylar belli oldu. İş kazası sonrasında sigortalıların başvuruların kabul görmesi sonrasında SGK ödeme yapılıyor. İster SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardımlar yapılıyor. İşte, iş kazası sonrasında ödeme başvurularının detayları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 18:52
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Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur’lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

Ve son dakika belli oldu. SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor. Milyonlarca çalışanı kapsayan açıklama geldi. İş kazası sonrası yardımlar için bildirim süresinin kaçırılmaması önem taşıyor. Sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda SGK tarafından yardımlar yapılıyor. Başvuruların kabul edilenlerin ödemesi SGK tarafından yapılıyor. Ücretli izinde kaza yapan çalışanlarda ödeme imkanından yararlanabiliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte SGK başvuru şartları...

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Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur’lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

İster SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardımlar yapılıyor. İş kazası geçiren sigortalının işvereni tarafından derhal en yakın sağlık kuruluşunda tedavisinin yaptırılması gerekiyor. Ücretli izinde kaza geçiren de yardım alır. Süt verme için ayrılan süredeki olay, ruh sağlığını kaybetmek de iş kazası sayılıyor. İş kazası sonrası yardımlar için bildirim süresinin kaçırılmaması önem taşıyor. İş kazası durumunda devlet yardımlarından yararlanmaya yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur’lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

1- Sigortalının iş kazası, üçüncü bir kişinin kusuru yüzünden meydana gelmiş ise ne gibi bir işlem yapılır?

Sigortalıya yapılan ve yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, kusurlu görülen üçüncü kişiye rücu edilir.

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Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur’lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

2- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında hangi süreler dikkate alınmaz?

Sigortalının hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süreleri, askerlik, grevde geçen hizmet süreleri son bir yılın hesabında dikkate alınmıyor.

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Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur’lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

3- İsteğe bağlı sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği almaları mümkün müdür?

İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemediklerinden kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmıyor. Bu nedenle iş göremezlik ödeneği ödenemiyor.