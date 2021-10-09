HaberlerGaleriVe son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...
Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...
SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK tarafından ödemesi yapılıyor. Başvurmak isteyenler için tüm detaylar belli oldu. İş kazası sonrasında sigortalıların başvuruların kabul görmesi sonrasında SGK ödeme yapılıyor. İster SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu sigortalıların iş kazasına maruz kalmaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardımlar yapılıyor. İşte, iş kazası sonrasında ödeme başvurularının detayları haberimizde...