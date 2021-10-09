Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur’lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...

1- Sigortalının iş kazası, üçüncü bir kişinin kusuru yüzünden meydana gelmiş ise ne gibi bir işlem yapılır?



Sigortalıya yapılan ve yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, kusurlu görülen üçüncü kişiye rücu edilir.