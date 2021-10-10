2022'de en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı için ücretler ortaya çıktı!

Emekli maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre yeni maaşlarına kavuşacak emeklilerin gözü 2022 Ocak zammına çevrildi. Üç aylık verinin açıklanması ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...