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Haberler Galeri 2022'de en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı için ücretler ortaya çıktı!

2022'de en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı için ücretler ortaya çıktı!

Emekli maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre yeni maaşlarına kavuşacak emeklilerin gözü 2022 Ocak zammına çevrildi. Üç aylık verinin açıklanması ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 10.10.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 11:10
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Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...

Emekli maaşı 2022 Ocak zam oranı için ipuçları geliyor. 2021 yılının ikinci üç aylık enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zam tahminleri de daha belirgin hale gelmeye başladı. Ocak zammı için son üç veri kaldı. Emekli maaş zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli maaşları 2022 Ocak zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...

Üç aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül) TÜFE'ye göre enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Yılın ikinci altı aylık verisinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları belli olacak.

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Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...

Zam oranının netleşmesi için son üç veri kaldı. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım'da, Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak. Son veri ise yani aralık enflasyonu 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Böylelikle yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon zam oranı belli olacak.

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Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...

2022 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşirken, bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 TL'ye varan artış olacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

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Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Üç aylık enflasyon sonrası gerçekleşen yüzde 4.23 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 449 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 946 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 735 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 695 liraya çıkacak.