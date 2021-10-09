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Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. İstihdamı artırmak amacıyla çeşitli önlemler alındı. Alınan önlemlerden bir tanesi de asgari ücret desteği olarak gerçekleşti. Bu destek ile ilgili işverenlerin de işçilerin de bilmediği ayrıntılar bulunuyor. Sunulan imkandan haberi olmayanlar için detayları haberimizde derledik. İşte, asgari ücret desteği hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2021 19:39
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Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...

Asgari ücret desteği sağlanıyor. Birçok kişi bunun farkında dahi değil. Sınır olarak 294 TL olarak belirlendi. Pandemi döneminde oluşan olumsuzlukların en alt seviyeye indirilmesi için devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri yapıldı. Yapılan destek ödemelerinden bir taneside asgari ücret desteği oldu. 2021 yılının Haziran ayında işçi çıkarma yasağı sona ererken, istihdamı artırmak amacıyla da bir dizi önlem alındı. Bu ödemenin farkında olmayanlar için detayları haberimizde derledik.

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Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...

PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 294 TL

Asgari ücret desteğinden faydalanmak isteyen işverenler için bazı şartlar bulunuyor. Asgari ücret desteği kapsamında sigortalılar belirlenirken, toplu iş sözleşmesi bulunan iş yerlerinde prime esas güçlük kazanç sınırı 294 TL olarak uygulanıyor. Linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde de sigortalıların prime esas günlük kazanç sınırı 392 TL.

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Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Pandemi döneminde istihdamı artırmak amacıyla bir dizi önlem alındı. Bu önlemlerden birisi de asgari ücret desteğiydi. "Peki asgari ücret desteğinden kimler yararlanabilir?" diye soracak olursanız, destekten SSK'lı diğer bir adıyla 4/A'lı işçi çalıştıran tüm işverenler yararlanabiliyor.

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Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...

Destek yalnızca 5018 sayılı kanına ekli kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışanlara uygulanmıyor.

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Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...

Asgari ücret desteği uygulaması, ilgili ay bazında prime esas kazancı belli bir sınıra kadar işçiler için söz konusudur. İşçinin prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında olan sigortalılara destek sağlanıyor.