09 Ekim 2021, Cumartesi
Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. İstihdamı artırmak amacıyla çeşitli önlemler alındı. Alınan önlemlerden bir tanesi de asgari ücret desteği olarak gerçekleşti. Bu destek ile ilgili işverenlerin de işçilerin de bilmediği ayrıntılar bulunuyor. Sunulan imkandan haberi olmayanlar için detayları haberimizde derledik. İşte, asgari ücret desteği hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 09.10.2021 19:39
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