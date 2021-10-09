Asgari ücret desteği sağlanıyor. Birçok kişi bunun farkında dahi değil. Sınır olarak 294 TL olarak belirlendi. Pandemi döneminde oluşan olumsuzlukların en alt seviyeye indirilmesi için devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri yapıldı. Yapılan destek ödemelerinden bir taneside asgari ücret desteği oldu. 2021 yılının Haziran ayında işçi çıkarma yasağı sona ererken, istihdamı artırmak amacıyla da bir dizi önlem alındı. Bu ödemenin farkında olmayanlar için detayları haberimizde derledik.