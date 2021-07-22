Ve son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...

Ve son dakika belli oldu. SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi. 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdamın önü açılacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) iki sene içersinde döneme alınıyor. Yeni sistemle çifte maaşın önü açılacak. İşçiden simgesel bir prim kesintisi alınacak olan TES'e en büyük katkıyı devlet yapacak. Sisteme işverenin de uygun oranda katkısı sağlanacak. İstihdam kalkanı düzenlemesi kapsamında reform niteliğinde değişikliklere gidiliyor. Bunlardan biri de 25 yaş altı gençlerle iş bulmakta zorlanan 50 yaş üstü vatandaşlar. Düzenleme hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...