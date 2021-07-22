HaberlerGaleriVe son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...
Ve son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...
Emeklilikte yeni dönem için adımlar atılmaya başlandı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. TES, emekli aylığını artırıcı ve yaşlılık döneminde gelirin korunmasını amaçlıyor. Yapılacak çalışmayla 2017'de başlayan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES), TES durumuna getirilmesi de planlanıyor. İki sene içersinde döneme girecek 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) ile çifte maaşın önü açılacak. TES'e en büyük katkıyı devlet yapacak. Düzenleme hakkında detayları haberimizde derledik. Gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...