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Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

13 milyon emeklinin maaşına bu ay zam yapıldı. Temmuz zammının yanı sıra milyonlarca emekli bu ay yılın ikinci ikramiyelerini ceplerine koydu. Çifte bayram yaşayan emekliler için bayram sonrası güzel haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zammına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021 15:53
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Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı ile birlikte bayram ikramiyelerini ceplerine koyan emekliler, ayrıca yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre zamlanan aylıklarını da hesaplarında gördü. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşında yeni bir değişiklik bekleniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.200 TL artış gerçekleşecek. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

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Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...

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Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

İKİNCİ İKRAMİYELER DE ÖDENDİ

Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı oldu. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de erken ödendi.

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Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üstünde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.