HaberlerGaleriBayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!
Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!
13 milyon emeklinin maaşına bu ay zam yapıldı. Temmuz zammının yanı sıra milyonlarca emekli bu ay yılın ikinci ikramiyelerini ceplerine koydu. Çifte bayram yaşayan emekliler için bayram sonrası güzel haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına bir zam daha müjdelendi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zammına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte son gelişmeler...