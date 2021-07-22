Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı ile birlikte bayram ikramiyelerini ceplerine koyan emekliler, ayrıca yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre zamlanan aylıklarını da hesaplarında gördü. Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşında yeni bir değişiklik bekleniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.200 TL artış gerçekleşecek. İşte haberin detayları...