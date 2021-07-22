22 Temmuz 2021, Perşembe
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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...
Araba sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bayram sonrasında araba fiyatların alacağı son hal için önemli açıklamalar geliyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında pandemi döneminde beklenmedik bir artış yaşanmıştı. Fiyatların zamlanıp zamlanmayacağı bu dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Giriş Tarihi: 22.07.2021 21:14
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