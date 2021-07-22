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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

Araba sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bayram sonrasında araba fiyatların alacağı son hal için önemli açıklamalar geliyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında pandemi döneminde beklenmedik bir artış yaşanmıştı. Fiyatların zamlanıp zamlanmayacağı bu dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2021 21:14
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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama. Bayram sonrasını işaret etti. Kia, Dacia, Renault ve Opel fiyatları bu dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba almayı planlayan vatandaşlara bu dönemde kötü haber geldi. Araba fiyatları hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bayram sonrasında fiyatların alacağı hal merak ediliyordu. Sektör temsilcilerinin sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına yönelik açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde fiyatlar tavan yapmıştı. İşte, Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.

Yanık, Kovid-19 salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.

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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.

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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz, sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."

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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...

"EN ÇOK 'ORTA SEGMENT' DEDİĞİMİZ HATCHBACK TARZI ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR"

Yanık, önceki yıllarda bayram öncesi, yaz öncesi gibi dönemlerde piyasanın hareketlendiğini, bu sene ise durumun farklı olduğunu, hareketliliğin yıl içine yayıldığını ifade etti.