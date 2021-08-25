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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK değişikliği duyurdu ve süre uzatıldı. Önceki yıllar 3 ay üzerinden uygulanan sistem 12 aya çıkarıldı. Diğer yandan tüm çalışanlar uygulamadan yararlanabiliyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte SGK tarafından rapor parası ödenirken işçinin son 3 aylık ortalama ücreti yerine son 12 aylık ortalama ücreti esas alınıyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizde yer verdik.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 19:13
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Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

Ve son dakika belli oldu. SGK değişikliği son dakika duyurdu. Flaş 3 ay detayı ise dikkatlerden kaçmıyor. SGK tarafından yapılan değişiklik sonrasında; SGK tarafından rapor parası ödenirken işçinin son 3 aylık ortalama ücreti yerine son 12 aylık ortalama ücreti esas alınıyor. Tüm çalışanlar yapılan değişiklikten yararlanabiliyor. Düzenlemenin detaylarını sizler için haberimizde derledik.

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Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadığı hâllerde kendisine geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu ödeneği almak için her şeyden önce SGK'nın aradığı kriterlere göre düzenlenmiş sağlık raporu alınmış olması gerekiyor.

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Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

İSTİRAHAT RAPORLARINA İLİŞKİN KRİTERLER

İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi zorunlu bulunuyor. Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebiliyor. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabiliyor. Yetkili iş yeri hekimleri ise bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebiliyor.

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Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

20 günü aşan istirahat raporları ise ancak sağlık kurulları tarafından veriliyor. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılabiliyor.

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Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

Diğer yandan SGK'nın yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile sigortalıların ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayının aranmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.