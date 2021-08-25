26 Ağustos 2021, Perşembe
Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...
Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK değişikliği duyurdu ve süre uzatıldı. Önceki yıllar 3 ay üzerinden uygulanan sistem 12 aya çıkarıldı. Diğer yandan tüm çalışanlar uygulamadan yararlanabiliyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte SGK tarafından rapor parası ödenirken işçinin son 3 aylık ortalama ücreti yerine son 12 aylık ortalama ücreti esas alınıyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizde yer verdik.
Giriş Tarihi: 25.08.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 19:13
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