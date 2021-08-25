Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadığı hâllerde kendisine geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu ödeneği almak için her şeyden önce SGK'nın aradığı kriterlere göre düzenlenmiş sağlık raporu alınmış olması gerekiyor.