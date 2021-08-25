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Haberler Galeri Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ÖTV matrahında yaşanan değişiklik ve yaz aylarının sonuna gelinmesinin ardından kredi faiz oranları merak ediliyor. Bu süreçte vatandaşlar bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi döneminin ardından bankaların kredi faiz oranlarında güncelleme yaşanıyor. Son dakika açıklamaların ardından bankaların internet siteleri yoğun taleple karşılaşıyor. İşte, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 18:17
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Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı. Bankalar peş peşe güncelliyor. Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde bankalar kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bu süreçte faiz oranlarının yüksek olması kredi çekmek isteyenleri kara kara düşündürdü. Yaz aylarının sonuna gelinmesinin ardından taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları yeniden gündeme geliyor. İşte, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

İHTİYAÇ, KONUT VE OTOMOBİL KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kredi faiz oranlarında herhangi bir düşüşe gidilmedi. Sizler için haberimizde, ihitiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte bankaların faiz oranları:,

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Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.63

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

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Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

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Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.65

Ev kredisi: 1.41