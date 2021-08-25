26 Ağustos 2021, Perşembe
Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
ÖTV matrahında yaşanan değişiklik ve yaz aylarının sonuna gelinmesinin ardından kredi faiz oranları merak ediliyor. Bu süreçte vatandaşlar bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi döneminin ardından bankaların kredi faiz oranlarında güncelleme yaşanıyor. Son dakika açıklamaların ardından bankaların internet siteleri yoğun taleple karşılaşıyor. İşte, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 25.08.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 18:17
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