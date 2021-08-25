Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

İHTİYAÇ, KONUT VE OTOMOBİL KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kredi faiz oranlarında herhangi bir düşüşe gidilmedi. Sizler için haberimizde, ihitiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte bankaların faiz oranları:,