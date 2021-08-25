Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

ÖTV matrahında yapılan değişiklik sonrasında araba fiyatlarının alacağı hal merak ediliyordu. Yapılan değişim sonrasında markalar araba kampanyaları düzenliyor. Matrah değişikliği sonrasında yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. 2021 model araba sahibi olmak isteyenler ise güncel fiyatları yakından takip ediyor. Sizler için değişiklik sonrasında oluşan fiyat listelerini haberimizde derledik. İşte, Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...