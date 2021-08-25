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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

ÖTV matrahında yapılan değişiklik sonrasında araba fiyatlarının alacağı hal merak ediliyordu. Yapılan değişim sonrasında markalar araba kampanyaları düzenliyor. Matrah değişikliği sonrasında yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. 2021 model araba sahibi olmak isteyenler ise güncel fiyatları yakından takip ediyor. Sizler için değişiklik sonrasında oluşan fiyat listelerini haberimizde derledik. İşte, Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2021 21:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 21:19
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Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

Sıfır araba fiyatlarında değişim. ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi. Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat ve Opel güncel araba fiyatları yakından takip ediliyor. 2021 yılında araba sahibi olmak isteyenler ÖTV matrahında yaşanan değişikliğini merakla bekliyordu. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. 300 bin TL altındaki sıfır araba listesini sizler için haberimizde derledik. İşte, Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı 216.200 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL

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Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 241,200 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

Liste fiyatı 177.000 TL

Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 231.000 TL

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Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 235.000 TL

1.5 TSI ACT 130 HP FR

Fiyatı 267.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı 235.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR

Fiyatı 258.000 TL

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Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 248.400 TL

Kampanyalı fiyatı 231.300 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Fiyatı 324.400 TL

Kampanyalı fiyatı 252.300 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 227.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL