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Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! Memur ve memur emeklileri...

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Taslak metinler üzerinde çalışma sürerken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-sen yöneticileri ile buluşacak. Bütüncül bir anlayış ile unvan ve hiyerarşi gözetilerek ek göstergeler belirleniyor. Düzenlemenin onaylanması halinde memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde değişim yaşanacak. 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlara ne kadar yansıyacağı sorularına ise yanıt aranıyor. İşte, 3600 ek göstergede son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022 19:35 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 14:09
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Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! Memur ve memur emeklileri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi gelecek yeni açıklamalara kitlenmiş durumda. Taslak metinler üzerinde çalışma sürerken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-sen yöneticileri ile buluşacak. 3600 ek göstergenin onaylanması halinde maaş ve ikramiyelerde değişim yaşanacak. İşte, 3600 ek göstergede son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! Memur ve memur emeklileri...

Milyonlarca memur bu yıl Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalara kilitlenmiş durumda. 3600 ek kösterge çalışması kapsamında yeni yol haritası da belirleniyor. Çalışmalarla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı.

Konu hakkında alternatifli taslak metinleri yayınlamıştı. Bu gün ise üzerinde çalışılan unvanların tam listesini yayınlıyoruz. Buna göre ek gösterge konusunda kamuda yer alan tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Sendikaların önerileri ile bütüncül bir çalışma ile hareket ediliyor.

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Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! Memur ve memur emeklileri...

Ek göstergede taslaklar tamam

Kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Bu şekilde ek göstergelerde ortaya çıkan dengesizlikler de ortadan kaldırılıyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.

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Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! Memur ve memur emeklileri...

YENİDEN TESPİT EDİLECEK

Yine çalışmalar kapsamında En yüksek Devlet Memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor.

Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.

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Maaşlar tek tek hesaplandı! Tarih verildi, emekli maaşları değişiyor! Memur ve memur emeklileri...

ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400.