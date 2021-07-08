08 Temmuz 2021, Perşembe
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Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...
Bankalara kredi borcu olanlar için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi borçları, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılacak. Tahsili mümkün olmayan krediler kayıttan düşecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak.
Giriş Tarihi: 08.07.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 21:57
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