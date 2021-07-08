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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

Bankalara kredi borcu olanlar için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi borçları, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılacak. Tahsili mümkün olmayan krediler kayıttan düşecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 21:57
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Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

Ve son dakika belli oldu. Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Krediler kayıttan düşecek. Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak. Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

BORÇLUNUN GERİ ÖDEYEBİLME KAPASİTESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK

"Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler", yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar ile ilgili de düzenlemede önemli değişiklikler yer aldı.

"Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler" altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı kayıtlardan düşürülecek.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

KURUL, SÜREYİ DEĞİŞTİREBİLECEK

Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirecek. Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...

Kredi Kartı Dönem Borcu Nedir?

Kredi kartı dönem borcu, kredi kartınızın hesap kesim gününün ardından, kredi kartı ekstrenizin düzenlendiği tarihe kadar olan
süre içerisinde yaptığınız harcamalar, çekilen nakit avanslar ve varsa önceki dönemden kalan borçları da içeren kredi kartı borcunuzdur.

Kısaca belirtmek gerekirse kredi kartı dönem borcu, kartınıza ait tüm borçları kapsar. Bu borcu düzenli olarak ödemeniz gerekir.