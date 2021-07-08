Ve son dakika belli oldu. Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Krediler kayıttan düşecek. Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak. Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak.