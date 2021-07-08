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Haberler Galeri Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

Pandemi döneminde emeklilere sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Bu süreçte sunulan mini kredi müjdesi ise milyonlarca emekli tarafından kullanıldı. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Sunulan fırsattan yararlanmak için en önemli detay ise maaşın Halkbank üzerinden alınması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 21:26
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Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı... Cüzdanlar derin nefes alacak. %1.58 ile kampanyada üst limit ise belirlendi. Halkbank tarafından emekli müşterilerine yönelik hazırlanan kredi kampanyası büyük ilgi görüyor. Üst limitin 5 bin lira olarak duyurulduğu fırsatta 1,58 kredi faiz oranı dikkat çekerken 36 aylık vadede aylık ödemeniz 192 lira 90 kuruş olacak. Maaşını bankadan alan ya da taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat anında nakit ihtiyacı olanların çok işine yarayacak. Başvuru fırsatından yararlanmak için Halkbank müşterisi olmak gerekiyor. İşte, Halkbank mini kredi paketinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

EMEKLİ MİNİ KREDİ

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

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Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

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Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

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Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.