Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...

Pandemi döneminde emeklilere sunulan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Bu süreçte sunulan mini kredi müjdesi ise milyonlarca emekli tarafından kullanıldı. Halkbank tarafından sunulan mini kredi paketiyle 5 bin liraya kadar anlık nakit ihtiyaçları için kredi veriliyor. Uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çeken pakette aylık eşit, azalan ve 3 ayda bir eşit taksitli imkanıyla pek çok kişiye cazip geliyor. %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabileceğiniz kampanyadaki faiz oranları hayat sigortası ve kredi mevduat hesabı açtırmayı kabul edenler için geçerli oluyor. Sunulan fırsattan yararlanmak için en önemli detay ise maaşın Halkbank üzerinden alınması gerekiyor.