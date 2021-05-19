Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Milletvekili İsmail Güneş düzenlemelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. BES'in bugün itibariyle 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar lira ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Güneş, "Bu yasayla 23 milyon olan 18 yaş altı genç ve çocuklarımıza sisteme geçebilme imkânı getiriyor. On yılda 2.4 milyon çocuğumuzun sisteme girmesini ve 32 milyar liralık bir gelir olmasını tahmin ediyoruz" dedi.