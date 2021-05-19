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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...
Emeklilik için flaş düzenleme... Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak. 18 yaşından küçük vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesiyle ilgili hükümler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Karayolları Trafik Kanunu'nda motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. İşte, düzenleme sonrasında oluşan detaylar...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 20:16Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 20:16