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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

Emeklilik için flaş düzenleme... Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak. 18 yaşından küçük vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesiyle ilgili hükümler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Karayolları Trafik Kanunu'nda motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. İşte, düzenleme sonrasında oluşan detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 20:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 20:16
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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

BES'i güçlendirmeye yönelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, 18 yaş altındakiler de sisteme dahil edilebilecek. Teklifle Karayolları Trafik Kanunu'nda motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor. Düzenleme sonrasında hangi detayların öne çıktığı merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

18 yaş altına bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Artık aileler çocukları adına sistemde birikim yapabilecek. Yaklaşık 2.4 milyon çocuğun sisteme girmesi ve kumbarasında 32 milyar lira birikim hedefleniyor.

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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

1 OCAK'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan yasa teklifiyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem başlıyor. Ebeveynler, dernek, vakıf, sandıklar 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimlerini, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen sisteme aktarabilecek.

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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Milletvekili İsmail Güneş düzenlemelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. BES'in bugün itibariyle 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar lira ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Güneş, "Bu yasayla 23 milyon olan 18 yaş altı genç ve çocuklarımıza sisteme geçebilme imkânı getiriyor. On yılda 2.4 milyon çocuğumuzun sisteme girmesini ve 32 milyar liralık bir gelir olmasını tahmin ediyoruz" dedi.

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Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...

"VAKIF, SANDIKLAR BES'E GEÇMEK İSTİYOR"

Yasal düzenlemeyle 50 vakıf ve sandıktaki 300 bin üyeye BES'e geçiş imkanı sunulduğunu ifade eden Güneş, "On yıllık sürede 20 vakıf ve sandıktan 21 bin 760 üye geçiş yaptı ve 2.1 milyar lira birikim sağladı.