BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Kripto para yatırımcıları dünyanın en fazla kullanıcısı olan dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix ve Bittorrent arasında anlaşma olup olmayacağı merak ediliyor. Uzman isimler konuyla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...