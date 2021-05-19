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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...
BTT ne zaman yükselişe geçer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları son dönemde söylentiler arasında yer alan Netflix ve Bittorent arasında yapılacak anlaşmayı merak ediyor. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. Yatırımdan kar etmek isteyenler ekonomi uzmanlarının yorumlarını yakından takip ediyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:44
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