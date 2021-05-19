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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

BTT ne zaman yükselişe geçer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları son dönemde söylentiler arasında yer alan Netflix ve Bittorent arasında yapılacak anlaşmayı merak ediyor. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. Yatırımdan kar etmek isteyenler ekonomi uzmanlarının yorumlarını yakından takip ediyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:44
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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Kripto para yatırımcıları dünyanın en fazla kullanıcısı olan dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix ve Bittorrent arasında anlaşma olup olmayacağı merak ediliyor. Uzman isimler konuyla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. İşte, BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

Bitcoin ( BTC ) uzun tüccarları perişan ediyor olabilir, ancak bir yükseliş analisti, bir hafta içinde % 22 oranında düştüğü için "rahatladığını" söylüyor.En son sosyal medya güncellemesinde, nicelik analisti PlanB, fiyatın 48.000 $ 'ın altına düşmesinin BTC/ USD'yi stoktan akış fiyat modeli tarafından belirlenen hedefinin altına gönderdiğine dikkat çekti.

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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

"Şaşırtıcı" stok-akış, onu tekrar doğru hale getiriyorBu nedenle, Bitcoin artık geleneksel olarak son derece doğru bir fiyat tahmin aracı olan "stoktan akışa" "önden çalışan" değil. PlanB, gerekli seviyenin üzerinde alım satım yaptıktan sonra, ilerlemenin inorganik hale geldiğinden endişe duyduğunu öne sürdü.

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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

Tahminlerini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren "The Bitcoin Standard" yazarı Saifedean Ammous ile yaptığı bir sohbette "Btc fiyatı şimdi yine s2f model değerinin altında kaldı" diye yazdı.

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BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...

"Bir an için insanların modeli çalıştırdığını ve süper döngünün başladığını düşündüm. Şimdi normale döndük .. tıpkı saat gibi."Hem "saat mekanizması" hem de "süper döngü" terimleri uzun vadeli avcılara aşina olacak, bunlar genellikle Bitcoin'in stoktan akışla ilişkisini ve mevcut boğa koşusunun niteliklerini açıklıyor .