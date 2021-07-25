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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

Uzun yıllar çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük arzusu emekli olabilmek. Emekli olmak için daha önce doldurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara müjdeli haber geldi. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var. İşte, emekli olmak isteyenler için detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021 20:02
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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

Ve son dakika belli oldu. Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Daha az ödeyerek emekli olabilmek mümkün hale geliyor. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular dikkat. Bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı için başvuru süresi bugün başlıyor.

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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek.

Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.

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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

4 AY SÜRE VAR

Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabiliyor.

Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

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Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.