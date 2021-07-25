Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Daha az ödeyerek...

Uzun yıllar çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük arzusu emekli olabilmek. Emekli olmak için daha önce doldurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lulara müjdeli haber geldi. Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var. İşte, emekli olmak isteyenler için detaylar haberimizde...