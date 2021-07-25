25 Temmuz 2021, Pazar
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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sonrasında sıfır ve ikinci el araba piyasasında beklenmedik hareketlilik yaşandı. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte satışlar da hız kazandı. Sıfır araç alamayan vatandaşlar, ikinci el piyasasına yöneldi. Hal böyle olunca araba almak isteyenlerin fiyat araştırması hız kazandı. Sektör temsilcileri tavsiye ve uyarılarını peş peşe sıraladı. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 25.07.2021 21:41
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