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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sonrasında sıfır ve ikinci el araba piyasasında beklenmedik hareketlilik yaşandı. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte satışlar da hız kazandı. Sıfır araç alamayan vatandaşlar, ikinci el piyasasına yöneldi. Hal böyle olunca araba almak isteyenlerin fiyat araştırması hız kazandı. Sektör temsilcileri tavsiye ve uyarılarını peş peşe sıraladı. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021 21:41
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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Fiyatlar tavan yaptı. Araba alacaklar hüsrana uğradı. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmedik yükseliş yaşanmıştı. Fiyatların sıfır araba fiyatlarını geçmesiyle birlikte vatandaşlar fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Bu süreçte uzman isimlerin değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.

Yanık, Kovid-19 salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.

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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.

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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz, sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."

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Fiyatlar tavan yaptı! Araba alacaklar hüsrana uğradı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

"EN ÇOK 'ORTA SEGMENT' DEDİĞİMİZ HATCHBACK TARZI ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR"

Yanık, önceki yıllarda bayram öncesi, yaz öncesi gibi dönemlerde piyasanın hareketlendiğini, bu sene ise durumun farklı olduğunu, hareketliliğin yıl içine yayıldığını ifade etti.