23 Ekim 2021, Cumartesi
Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...
Bekar vatandaşlara ek gelir sağlayacak imkan başladı. Ziraat Bankası, bekar vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Dev banka tarafından yapılan açıklamaya göre, hiç evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış olan tüm vatandaşların çeyiz hesabı açabileceği bildirildi. Çeyiz hesabı 48 ila 59 ay olanlar için geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar para verilecek. Duyurulan konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 12:52
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