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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

Bekar vatandaşlara ek gelir sağlayacak imkan başladı. Ziraat Bankası, bekar vatandaşları ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Dev banka tarafından yapılan açıklamaya göre, hiç evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış olan tüm vatandaşların çeyiz hesabı açabileceği bildirildi. Çeyiz hesabı 48 ila 59 ay olanlar için geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar para verilecek. Duyurulan konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 12:52
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Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

Ülkemizde yaşayan bekarları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Ziraat Bankası kampayayı resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yaparak duyurdu. Bekar vatandaşların birikim yapması amacıyla yapılan kampanyanın detayları merak ediliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; hiç evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış olan tüm vatandaşların çeyiz hesabı açabileceği bildirildi. Çeyiz hesabı 48 ila 59 ay olanlar için geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar para verilecek. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

Türkiye'de devlet evlenecek olan vatandaşlara para desteği sağlıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası'nda çeyiz hesabı açanlara devlet tarafından geri ödemesiz para veriliyor. Ziraat Bankası ise resmi internet sayfası üzerinden çeyiz hesabı ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

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Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

18 yaşından büyük herkesin hesap açabileceği çeyiz hesabı için 24 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Çeyiz hesabı açmak için kendinize en yakın Ziraat Bankası şubesini ziyaret edebilirsiniz.

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Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

Devlet katkısı tutarı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır; Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 8.693,56 Türk Lirasını geçemez.

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Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 10.031,03 Türk Lirasını geçemez.

60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 12.037,24 Türk Lirasını geçemez