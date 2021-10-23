Ve son dakika belli oldu! Bankada hesap açana geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Ziraat Bankası üzerinden...

Ülkemizde yaşayan bekarları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Ziraat Bankası kampayayı resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yaparak duyurdu. Bekar vatandaşların birikim yapması amacıyla yapılan kampanyanın detayları merak ediliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; hiç evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış olan tüm vatandaşların çeyiz hesabı açabileceği bildirildi. Çeyiz hesabı 48 ila 59 ay olanlar için geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar para verilecek. Konu hakkındaki detayları haberimizde derledik.