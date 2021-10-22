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Devlet tarafından çocuk sahibi ailelere ödeme! Başvurular e-Devlet üzerinden! Para ödemesi için elinizi çabuk tutun...
Türkiye'de devlet tarafından çocuk sahibi ailelere ödeme yapılıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Her ay gerçekleştirilen ödemeler, ortalama 1259 lira olarak yatırılıyor. Bu ay ödemeler 15 Ekim'e kadar tamamlandı. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının giderlerini karşılamaları için verilen ödeme için kurum üzerinden başvuruların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik...