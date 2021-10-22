Devlet tarafından çocuk sahibi ailelere ödeme. Başvurular e-Devlet üzerinden. Para ödemesi için elinizi çabuk tutun. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının giderlerini karşılamaları için ödeme yapılıyor. Aylık olarak yapılan ödeme için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Her ay gerçekleştirilen ödemeler, ortalama 1259 lira olarak yatırılıyor. Bu ay ödemeler 15 Ekim'e kadar tamamlandı. Başvuruları olumlu sonuçlanan ailelere kurum tarafından belirlenen tarihlerde ödeme yapılıyor. İşte, SED ödemesi başvuru şartları ve detayları...