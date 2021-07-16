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Haberler Galeri Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

Pandemi parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler 1100 TL pandemi sosyal yardım ödemelerine çevrildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen destek ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bkanı Derya Yanık konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 13:06
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Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar, destek ödemelerinin gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak edenler konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı.Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

KURBAN BAYRAMI PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.

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Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

Yanık, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.

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Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

SOSYAL DESTEK FAZ-3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ASHB tarafından Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.