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Ve son dakika açıklandı! Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama
Pandemi parası ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler 1100 TL pandemi sosyal yardım ödemelerine çevrildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik verilen destek ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bkanı Derya Yanık konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...