16 Temmuz 2021, Cuma
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Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...
Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları özverili çalışmaları ile büyük takdir topladı. Bu dönemde sağlık çalışanları tarafından beklenen ek ödemeler için harekete geçildi. Koronavirüs sürecinde aşı çalışmalarının hızlanması sonrasında çalışanların üzerindeki yük arttı. Sağlık Bakanlığı da sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmalarını desteklemek amacıyla adımlar atmaya başladı. İşte, sözleşmeli aile hekimleri ve çalışanlarına yapılacak ödemenin detayları...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 18:17
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