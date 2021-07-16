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Haberler Galeri Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları özverili çalışmaları ile büyük takdir topladı. Bu dönemde sağlık çalışanları tarafından beklenen ek ödemeler için harekete geçildi. Koronavirüs sürecinde aşı çalışmalarının hızlanması sonrasında çalışanların üzerindeki yük arttı. Sağlık Bakanlığı da sağlık çalışanlarının bu özverili çalışmalarını desteklemek amacıyla adımlar atmaya başladı. İşte, sözleşmeli aile hekimleri ve çalışanlarına yapılacak ödemenin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 18:17
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Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Ve son dakika açıklandı. Ek ödeme müjdesi geldi. 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını etkisini gösterdi. Bu süreçte gösterdikleri üstün performans ile sağlık çalışanları büyük takdir topladı. Koronavirüs aşılarının hız kazandığı dönemde de büyük bir özveriyle vatandaşları aşılama konusunda emek harcayan çalışanları için Sağlık Bakanlığı beklenen adımı attı. İşte, sağlık çalışanlarına yapılacak ödemenin detayları...

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Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Pandemi döneminde verdikleri hizmetler ile tarihe geçen sağlık çalışanlarına, maddi destek ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren 3 ay boyunca sözleşmeli aile hekimlerine aylık 3 bin, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacağı açıklandı.

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Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) salgını aşılamaları kapsamında, 1 Temmuz tarihinden itibaren 3 ay süre ile sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin lira, aile sağlığı çalışanlarına ise aylık bin 500 liraya kadar ilave bir ödeme yapılacağını açıkladı.

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Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Bu ek ödemeler kapsamında brüt tutarı ile devlet tarafından karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri, yayımlanan düzenlemenin maddelerinde açıklanacak.

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Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

DAHA ÖNCE DE VERİLDİ

Bu gibi bir destek daha önce de Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık çalışanlarına yapılmıştı.