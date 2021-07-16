Ve son dakika duyuruldu! Ek ödeme müjdesi geldi! 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak...

Ve son dakika açıklandı. Ek ödeme müjdesi geldi. 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını etkisini gösterdi. Bu süreçte gösterdikleri üstün performans ile sağlık çalışanları büyük takdir topladı. Koronavirüs aşılarının hız kazandığı dönemde de büyük bir özveriyle vatandaşları aşılama konusunda emek harcayan çalışanları için Sağlık Bakanlığı beklenen adımı attı. İşte, sağlık çalışanlarına yapılacak ödemenin detayları...