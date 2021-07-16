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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır araç fiyatlarında artış sonrasında gözler ÖTV indirimine çevirdi. . İndirim beklentisi içerisinde olan vatandaşlar, bayram öncesi ÖTV indirimi olup olmayacağını araştırıyor. Öte yandan ÖTV matrahı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

Giriş Tarihi: 16.07.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 00:18
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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

Araba fiyatları değişecek. Tuzla buz olabilir. ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi sonrası en çok etkilenenler arasında otomobil piyasası yer aldı. Sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle araç fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Dünya genelinde aşılama sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç satışlarında patlama yaşandı. İşte, ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

İkinci el ve sıfır araçlara talep artarken, yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobilin kaldığı açıklandı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV indirimi yeniden gündeme geldi. Ancak bayram öncesi ya da sonrasında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Hürriyet'in haberine göre, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.