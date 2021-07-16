16 Temmuz 2021, Cuma
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Araba fiyatları değişecek! Tuzla buz olabilir! ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?
ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır araç fiyatlarında artış sonrasında gözler ÖTV indirimine çevirdi. . İndirim beklentisi içerisinde olan vatandaşlar, bayram öncesi ÖTV indirimi olup olmayacağını araştırıyor. Öte yandan ÖTV matrahı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, ÖTV indirim ve matrahı değişiyor mu?
Giriş Tarihi: 16.07.2021 00:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 00:18
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