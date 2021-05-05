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Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...

KOSGEB faizsiz kredi başvuru vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. 75 bin TL üst limit olarak belirlenen kredi imkanından yararlanacak küçük ve mikro işletme sahipleri detayları sorguluyor. 5 milyar TL'lik bir miktarın belirlenen şartlara uyan işletmelere ödeneceğinin müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek kredinin detaylarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 21:30
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Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...

Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi. 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatınin detayları açıklandı. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeniden gündeme geldi. Esnaflara KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular bugün başladı. Sunulan imkandan yararlanmak isteyen küçük ve mikro işletme sahipleri detayları merak ediyor. ahaber.com.tr olaran KOSGEB kredi başvuruları için detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Esnafa gelir kaybı desteği, kira yardımı ve kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sonuçlar ise destek başvuruları tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kredi desteği başvuruları 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

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Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."

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Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...

BAKAN VARANK'TAN "DESTEK PAKETİ" AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.