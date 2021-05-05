ANA SAYFA
Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...
KOSGEB faizsiz kredi başvuru vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. 75 bin TL üst limit olarak belirlenen kredi imkanından yararlanacak küçük ve mikro işletme sahipleri detayları sorguluyor. 5 milyar TL'lik bir miktarın belirlenen şartlara uyan işletmelere ödeneceğinin müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak verilecek kredinin detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 21:30
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10