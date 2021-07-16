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İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...

Kredi faiz oranlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sık sık takip ediliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek istiyor. Yazımızın içerisinde bilinmesi gereken tüm ayrıntılara yer verdik. ahaber.com.tr olarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durum merakla araştırılıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 19:20
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İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...

İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Ev ya da otomobil almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Temmuz ayının ortalarında kredi oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Bankalar güncel faiz oranlarını peş peşe duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.65
Konut kredisi: 1.41

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İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

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İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

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İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...