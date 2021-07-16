İsteyene biçilmiş kaftan! Kredi faiz oranlarında rekabet arşa çıktı! Neredeyse tüm bankalar...

Kredi faiz oranlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sık sık takip ediliyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek istiyor. Yazımızın içerisinde bilinmesi gereken tüm ayrıntılara yer verdik. ahaber.com.tr olarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durum merakla araştırılıyor.