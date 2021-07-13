Ve son dakika açıklandı. Borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Ödemeler kayıttan düşecek. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmenin detayları belli oldu. Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak. Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Konu hakkında detaylara ahaber.com.tr'de yer verdik.